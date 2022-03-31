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Şırnak'ta proje kapsamında öğretmenler velileri ziyaret etti

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta proje kapsamında öğretmenler velileri ziyaret etti

Şırnak'ta eğitimde başarının artırılması için hayata geçirilen proje kapsamında kentteki öğretmenler velileri ziyaret etti.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta eğitimde başarının artırılması için hayata geçirilen proje kapsamında kentteki öğretmenler velileri ziyaret etti.

Kentte eğitimde başarıyı artırmak için Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bize de Gel Öğretmenim" sloganıyla başlatılan proje kapsamında kentteki öğretmenler aynı gün eş zamanlı olarak öğrencilerin evlerine misafir oldu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da proje kapsamında kızları Nevra ve Irmak'ın öğretmenlerini evlerinde misafir etti.

Vali Pehlivan, burada yaptığı açıklamada, 2019 yılında eğitim öğretimin hizmet kalitesini ve öğrencilerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla hayata geçirdikleri projeye salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarının belirterek, "Pandeminin etkisini azaltması ve bu noktada olumlu gelişmelerin yaşanmasıyla bu uygulamayı yeniden uygulamaya aldık. Bugün itibari ile ilimizde bütün öğretmenlerimiz, yani 8 bin 500 öğretmenimiz velilerin kapısını çalıyor. Biz de kendi kızlarımızın Nevra ve Irmak'ın öğretmenlerini bugün evimizde ağırlıyoruz." diye konuştu.

Uygulamayı bundan sonra kesintisiz devam ettirmeyi istediklerini aktaran Pehlivan, özverilerinden dolayı öğretmenlere, misafirperverlikleri için de velilere teşekkür etti.

AA / Ekrem Payan - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Ali Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel, Haberler

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