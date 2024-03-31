Şırnak'ta polise taş atan gruptan 5 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta polise taş atan gruptan, aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanı Abdullah Güngen'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir grup DEM Partili, parti binası önünde toplanarak havai fişek gösterisinde bulundu.

AK Partililerle tartışan grup, polise taş attı.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Aralarında DEM İl Başkanı Güngen'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.