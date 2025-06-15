Şırnak'ta polis ekipleri bir öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

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Şırnak'ta bir öğrenci, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Şırnak'ta bir öğrenci, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava geç kalma riski bulunan Hejar Uçar, yolda karşılaştığı trafik polislerinden yardım istedi.

Polis ekipleri, araçlarına aldıkları Uçar'ı sınavın başlamasına kısa süre kala Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Bayram Tatar Ortaokulu'na ulaştırdı.

Şırnak Valiliği, öğrencinin sınava yetiştirildiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Duyarlılıkları için polislerimize teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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