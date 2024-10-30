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Şırnak'ta PKK'ya Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 12 Gözaltı

Şırnak'ta PKK'ya Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 12 Gözaltı
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Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli terör örgütü PKK ile bağlantılı olarak gözaltına alındı. Soruşturma Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

(ŞIRNAK) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemi sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Şırnak Terör Hukuk PKK

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