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Şırnak'ta PKK'ya ait EYP düzeneği imha edildi

Şırnak'ta PKK'ya ait EYP düzeneği imha edildi

Güncel Haberler

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği imha edildi.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tulal operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait EYP düzeneği tespit edildi.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde ele geçirilen EYP düzeneği imha edildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Jandarma Şırnak PKK Güncel Haberler

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