Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Şırnak'ta PKK Propagandası Yapan 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta PKK Propagandası Yapan 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, izinsiz gösterilere katılan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin PKK lehine slogan attığı tespit edildi.

(ŞIRNAK) - Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK lehine slogan attıkları belirlenen 20 şüpheli yakalandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, tarafından daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK lehine slogan attıkları belirlenen 20 şüpheli kent merkezi ve ilçelerde dün gece düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.