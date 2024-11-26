Şırnak'ta PKK Propagandası Yapan 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ŞIRNAK) - Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK lehine slogan attıkları belirlenen 20 şüpheli yakalandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, tarafından daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK lehine slogan attıkları belirlenen 20 şüpheli kent merkezi ve ilçelerde dün gece düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.