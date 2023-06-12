Şırnak'ta PKK/KCKPYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCKPYD/YPG terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve 1 köy muhtarının da bulunduğu 12 şüpheli şahsa yönelik 12 Haziran 2023 tarihinde operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin ise adli işlemleri sürdürülmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA