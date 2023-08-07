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Şırnak'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyetlerde bulunduğu şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ilgili il ve birimlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK Güncel Haberler

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