Şırnak'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ilgili il ve birimlerine teslim edildi.