Şırnak'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı
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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyetlerde bulunduğu şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ilgili il ve birimlerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel