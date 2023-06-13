Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 28 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 28 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 28 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele dahilinde Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 3 şüpheli ifadelerinin ardından, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 18 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK