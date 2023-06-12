Şırnak'ta PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı açıklamasında bulundu.

TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında; sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve 1 köy muhtarının da bulunduğu 12 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyon neticesinde; 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü; diğer 4 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.