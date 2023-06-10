Şırnak'ta PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 2 tutuklama
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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı. İki zanlı tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan terör örgütü mensuplarına, yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel