Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetleri deşifre edildi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.