Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli hakkında adli işlem uygulanırken, bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.