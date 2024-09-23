Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonunda 4 Tutuklama
Şırnak'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest kaldı.
ŞIRNAK'ta jandarma tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.