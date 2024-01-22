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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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