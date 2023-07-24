Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetleri deşifre edildi.