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Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-20 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 14-20 Nisan'da kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ilgili il birimine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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