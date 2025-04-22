Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-20 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 14-20 Nisan'da kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ilgili il birimine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel