Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 zanlı tutuklanırken, bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.
Diğer 2 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.