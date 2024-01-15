Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer ???????3 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.