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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK Tutuklama Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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