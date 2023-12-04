Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.