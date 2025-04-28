Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 21-27 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonların detaylarını açıkladı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Nisan'da kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından ilgili il birimine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel