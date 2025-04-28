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Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 21-27 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonların detaylarını açıkladı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Nisan'da kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından ilgili il birimine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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