Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda şüpheli adliyeye sevk edildi ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.