Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama
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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı. İki zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel