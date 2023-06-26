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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

Güncel Haberler

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı. İki zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK Güncel Haberler

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