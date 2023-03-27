Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Mart tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.