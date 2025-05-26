Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, 19-25 Mayıs tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar gerçekleştirdi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Mayıs'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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