Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, 19-25 Mayıs tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar gerçekleştirdi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Mayıs'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel