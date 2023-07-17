Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 4 Gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı ve 2 kişi ilgili birime teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda toplam 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 şüpheli savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi. - ŞIRNAK