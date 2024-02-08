Şırnak'ta pikap ile otomobil çarpışması: 4 yaralı
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında, AFAD'a ait bir pikap ile bir otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Reşit Z. idaresindeki 73 EB 826 plakalı AFAD'a ait pikap, Çevreyolu Kavşağı'nda, Abdulaziz Y'nin kullandığı 73 AH 918 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, araç sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sunay K. ve Süleyman K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????