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Şırnak'ta patlama: 1 ölü, 8 yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirtti. Patlamanın kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır" dedi.

'ÇOK YÖNLÜ TAHKİKAT BAŞLATILDI'

Meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Silopi Şırnak Güvenlik Politika Güncel Haberler

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