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Şırnak'ta Pasta İmalathanesinde Tüp Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

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Şırnak'ta bir pasta imalathanesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın imalathanede hasara yol açtı.

Şırnak'ta bir pasta imalathanesinde tüp patlamasının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Orman Caddesi'nde bir pastaneye ait imalathanede mutfak tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın imalathanede hasara yol açtı.

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürü Reşit Üstün, gazetecilere, gelen ihbarın ardından 8 personel ve 3 araçla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldığını anlatan Üstün, imalathanenin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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