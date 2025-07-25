Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgesi İlanı

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Valilik, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bazı bölgelerin, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 26 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 26 Temmuz-3 Ağustos'ta 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

???????Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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