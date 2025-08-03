Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki belirli bölgeler, milli güvenlik ve kamu düzeni nedeniyle 4-12 Ağustos tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemeleri gerektiği vurgulandı.

Şırnak'ta bazı alanlar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 4-12 Ağustos'ta 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

???????Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı karıştırdı

Pistteki cisim Sabiha Gökçen'i karıştırdı! Uçaklar bir bir pas geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.