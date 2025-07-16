Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bazı bölgeler, milli güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla 17-25 Temmuz tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. Vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemeleri önemle vurgulandı.

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 17-25 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

???????Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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