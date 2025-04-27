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Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi
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Valilik, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla bazı bölgeleri geçici olarak 'özel güvenlik bölgesi' ilan etti. İlgili alanlar, 27 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilmemesi gereken bölgeler olarak belirlendi.

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebel Dağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 27 Nisan-11 Mayıs'ta 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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