Şırnak'ta Özel Eğitim Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 19 Yaralı

ŞIRNAK'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı D 400 kara yolunda meydana geldi. Cizre'den il merkezine seyir halinde olan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü ile yan yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı belirtilen 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada E.S. (9), H.G. (4), B.G. (11), Ç.D. (11), B.S. (11), M.S. (3), N.B. (12), B.B. (12), M.B. (7), B.B. (14), Ş.B. (5), H.B. (11), H.K. (10) ile K.B. (22), N.Y. (54), M.K. (26), S.B. (44), A.T. (46) ve K.S. (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek durumlarına ilişkin bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.