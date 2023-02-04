Şırnak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ölen polisin cenazesi memleketine uğurlandı Güncel Haberler Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ömer Özdemir'in cenazesi, törenle memleketi İzmir'e uğurlandı. Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ömer Özdemir'in cenazesi, törenle memleketi İzmir'e uğurlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru Ömer Özdemir'in cenazesi, İdil Devlet Hastanesi morgundan alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada düzenlenen törende, Özdemir'in öz geçmişi okundu, dua edildi. İlçe Müftüsü Ataullah Kartal'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Özdemir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi. Törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İdil Kaymakamı Refik Özsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Kozan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Pehlivan, AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay ve polisler katıldı. Polis memuru Ömer Özdemir (46) idaresindeki 70 BB 313 plakalı otomobil, Midyat-İdil kara yolu Karalar beldesi mevkisinde şarampole devrilmiş, sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yaşamını yitirmişti. Kaynak: AA / Güncel Ömer Özdemir Hisarcık Şırnak Güncel Haberler

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