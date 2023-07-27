Şırnak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Şırnak'ın İdil ilçesinde, otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi. İ.B. idaresindeki otomobil, Alanya Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Terkin'e çarptı. Terkin, İdil Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.B. gözaltına alındı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
İ.B. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, Alanya Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Terkin'e (90) çarptı.
Çevredekilerin yardımıyla İdil Devlet Hastanesinde kaldırılan Terkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Terkin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Elcani köyünde toprağa verildi.
Sürücü İ.B. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel