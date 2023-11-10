Şırnak'ta otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İdil-Cizre karayolu Aslan Tepe mevkiinde meydana geldi. İdil'den Cizre'ye gelmekte olan Teke Köyü Aile Hekimi Akın E.'nin kullandığı 34 BP 6883 plakalı polo marka otomobil, İdil istikametine gitmekte olan ve sürücü ismi belirlenemeyen 34 GGH 910 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Akın E. ağır yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin 112'ye bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Akın E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK