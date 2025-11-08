Şırnak'ta Otomobil Sürüye Çarptı: 7 Koyun Hayatını Kaybetti
Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin sürüye çarpması sonucu 7 koyun öldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Şırnak-Cizre kara yolu Toptepe köyü çıkışı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BKU 611 plakalı otomobil, yoldaki sürüye çarptı. Kazada 7 koyun öldü, araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik, ölen koyunların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel