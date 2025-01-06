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Şırnak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Şırnak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Sürücü ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Şenoba beldesi Besta mevkisinde Yusuf E'nin (25) kullandığı 34 COG 429 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Yusuf E. ile Selman E. ağır yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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