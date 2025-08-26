Şırnak'ta Otomobil Kazası: Kültür ve Turizm İl Müdürü de Yaralandı
Şırnak'ta meydana gelen otomobil kazasında Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Mehmet A. (46) idaresindeki 06 DKZ 851 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolunun 10. kilometresindeki Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda Ayhan E. (33) yönetimindeki 16 BRT 66 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmasının etkisiyle 16 BRT 66 plakalı otomobil yan yattı.
Kazada, Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.