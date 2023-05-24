Şırnak'ta otobüsün şarampole devrilmesiyle 2 kişi yaralandı
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Şırnak'ta şarampole devrilen otobüsteki 2 kişi yaralandı.
Şırnak'ta şarampole devrilen otobüsteki 2 kişi yaralandı.
Uludere ilçesi yönünden gelen R.A. (35) idaresindeki 34 DHN 073 plakalı otobüs, merkez Balveren beldesi Milli Jandarma Karakolu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada, otobüsteki sürücü ve E.U. (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel