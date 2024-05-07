Şırnak'ta ot toplarken kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Güneyçam köyünde yaşayan İsmail Bilir, ot toplamak için yaylaya gitti ancak eve dönmedi. Yakınları durumu jandarmaya bildirdi ve jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Şırnak'ta ot toplarken arazide kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Güneyçam köyünde yaşayan İsmail Bilir, sabah ot toplamak için yaylaya gitti.
Bilir'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya haber verdi.
Jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri Bilir'in bulunması için arama çalışması başlattı.