Haberler

Şırnak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çıkan örtü ve orman yangını, hava ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 personel ve 2 helikopter ile müdahale edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Valiliğin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Uludere ilçesinin Ortabağ köyü kırsalında yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 personel ve 2 helikopter ile müdahale edilmiş, yoğun söndürme çalışmaları neticesinde yangın 16.00 sıralarında kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Davutoğlu isyan etti: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.