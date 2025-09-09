Şırnak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Valiliğin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Uludere ilçesinin Ortabağ köyü kırsalında yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 personel ve 2 helikopter ile müdahale edilmiş, yoğun söndürme çalışmaları neticesinde yangın 16.00 sıralarında kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.