Haberler

Şırnak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde çıkan örtü ve orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve çeşitli ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekipler için valilikten teşekkür mesajı yayımlandı.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde çıkan örtü ve orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bestler Dereler bölgesinin Uğur ve Sivri Tepe mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 20 personel, pikap ve 3 ilk müdahale aracının yanı sıra jandarma helikopterinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. ???????

Valilik açıklaması

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bestler Dereler Uğur ve Sivri Tepe mevkisinde çıkan yangının Orman İşletme Müdürlüğünün 20 personel, 4 araç ve 1 helikopter ile yürüttüğü çalışmanın sonucunda kontrol altına alındığını bildirildi.

Açıklamada, "Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

Sosyete bu dedikodu ile sarsıldı! 14 yıllık evlilikte kara bulutlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.