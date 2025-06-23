Şırnak'ta Öldürülen Kadının İş Yerine Saldırı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada meydana gelen bıçaklı saldırının ardından grup, iş yerinin camlarını kırarak saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İŞ YERİNE SALDIRDILAR, O ANLAR KAMERADA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ın (29), erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bir grup, olayın meydana geldiği lokantanın önüne geldi. Gruptakiler, ellerine geçirdikleri taş, odun ve sopalarla iş yerinin camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbarla sevk edilen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.
Mehmet Selim YALÇIN/Silopi (Şırnak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel