Şırnak'ta Öldürülen Kadının İş Yerine Saldırı

İŞ YERİNE SALDIRDILAR, O ANLAR KAMERADA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ın (29), erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bir grup, olayın meydana geldiği lokantanın önüne geldi. Gruptakiler, ellerine geçirdikleri taş, odun ve sopalarla iş yerinin camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbarla sevk edilen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Mehmet Selim YALÇIN/Silopi (Şırnak),