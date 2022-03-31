Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta eğitimde başarının arttırılması amacıyla Valilik himayesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'DUY BENİ' projesi kapsamında 8 bin 500 öğretmen, bir günde 8 bin 500 veliyi evinde ziyaret etti.

Eğitim konusunda Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan Şırnak'ta başarı seviyesini yükseltmek ve okul-veli işbirliğini arttırmak amacıyla Valilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Valilik himayesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan eğitim seferberliği kapsamında hazırlanan 'DUY BENİ' projesi ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. Projede 8 bin 500 öğretmen, 'Bize de Gel Öğretmenim' başlığıyla aynı gün 8 bin 500 evin kapısını çaldı, velilerle görüştü. Öğretmenler ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu görüştü, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti. Öğrencilerin başarısının arttırılması için veliler ile atılacak adımlar kararlaştırıldı.

Öğrencileri evlerinde ziyaret eden Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Esra Kılıç ise amaçlarının öğrencilerinin başarılarını arttırmak, veli ve okul ilişkisini güçlendirmek olduğunu söyledi.