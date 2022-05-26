Şırnak'ta öğrencilerin ürettiği 'şal şapik' kumaşın ihracatına başlandı - Haberler

ŞIRNAK'ta Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde üniversite yerleşkesinde kurulan atölyede, öğrencilerin doğal tiftikten üretip, kök boya ile renklendirdiği, kışın sıcak yazın da serin tutan 'şal şapik' kumaşının ihracatında ilk sipariş Irak'tan geldi. 10 aşamadan geçip üretilen kumaşların hem geleneksel olarak devam ettirildiğini hem de gelecek nesillere aktarıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, "İç ve dış piyasada ihracatı konusunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Atölyemizde 15 usta öğreticimiz, 36 öğrencimiz üretimi gerçekleştiriyor. Irak'a iki parti ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.

Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, Valilik koordinesinde, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde geçen yıl 500 metrekarelik alanda kurulan 15 dokuma tezgahında kışın sıcak yazın da serin tutan 'şal şapik' kumaşı üretiliyor. Doğal tiftikten elde edilen iplikle 10 aşamadan geçip, binbir emekle el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, dört mevsim kullanılan pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler dikiliyor. Atölyede 15 kadın usta öğretici eşliğinde 36 kız öğrenci hem meslek öğreniyor hem de kumaşın satışından elde edilen gelirin bir kısmıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. İç piyasaya satışı gerçekleştirilen kumaşın ihracatında ilk sipariş Irak'tan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile Irak'a iki parti ihracat yapıldı.

"Bunlar Avrupa'daki birçok devletin tarihinden eski. Böyle bir tarihe, böyle bir kültüre sahibiz. Türkiye'nin en büyük el dokuma atölyesini kurduk. Kumaş yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor. Bu bizim bölgemizdeki Ermenilerin sanatıydı. Onlar gittikten sonra tamamen unutulmaya yüz tuttu. Bizler üniversite olarak yok olan değerlerimizi araştırıp tekrar üretime geçirdik."