Şırnak'ta Öğrencilere Giyim Yardımı Yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Şırnak Şubesi, kırsal Pınarönü köyünde Babındak İlkokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Kızılay gönülleri, öğrencilere ilkyardım el kitapçıkları dağıttı.

Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, Türk Kızılay olarak çocukların yanında olacaklarını belirterek, eğitim hayatlarını daha sağlıklı ve mutlu sürdürebilmeleri adına öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.