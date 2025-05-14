Şırnak'ta Öğrenci Heimlich Manevrası ile Hayata Döndü
Şırnak'ta bir ortaokul öğrencisi, boğazına yabancı cisim kaçması sonucu öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Şırnak'ta bir ortaokul öğrencisi, okulda boğazına yabancı cisim kaçması sonucu öğretmenlerinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.
Şehr-i Nuh Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ü.Ş'nin boğazına, okulun bahçesinde bulunduğu sırada yabancı madde kaçtı. Beden eğitimi öğretmeni Murat Şenses çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.
Öğretmeninin müdahale ettiği Ü.Ş, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel